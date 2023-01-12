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Ердоган проведе перемовини з Путіним і Зеленським щодо гуманітарного коридору

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Ердоган проведе перемовини з Путіним і Зеленським щодо гуманітарного коридору
Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч у четвер анонсував телефонну розмову турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з українським і російським візаві Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", слова  Шерефа  Малкоча наводить видання Milliyet.

Турецький омбудсмен повідомив журналістам, що звернувся до Ердогана з проханням підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Він сказав, що президент Туреччини привітав це прохання.

"Якщо ми зможемо досягти успіху після такої зустрічі, якщо ми зможемо досягти успіху у взаємному обміні пораненими в Росії або Україні, обміні дітьми або жінками, це буде одним з найбільш значущих аспектів цієї зустрічі", – додав Малкоч, маючи на увазі зустріч омбудсменів України та Росії в Анкарі.

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Він додав, що адміністрація турецького президента вже почала необхідну роботу для створення гуманітарного коридору.

"Хотів би оголосити, що наш президент проведе телефонну розмову і з паном Зеленським, і з паном Путіним сьогодні або завтра з цього питання. Після цього – справа за нами. Будемо разом координувати", – сказав омбудсмен Туреччини.

Напередодні Ердоган заявив, що Туреччина підтримує відкриття гуманітарного коридору для тих, хто зазнав поранення у війні Росії проти України.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вже домовлялись з москлотою про Іловайський коридор. Знаємо що це за потвори.
  • Роман Кокоровець
    Ердоган вже проводив евакуацію мусульман з Маріуполя ...
  • Stanislav Voronenko
    "...обмін дітьми та жінками..." що це за маячня? Ми що в бєлгородє угнали в полон (як це зробили кацапи) їхніх жінок та дітей..? Правильно казати "повернення кацапами вкрадених наших жінок і дітей".
    Дякуємо турецькій стороні за зерновий коридор, але казати таке, ну це зовсім на голову не налазить.
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