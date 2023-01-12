Ердоган проведе перемовини з Путіним і Зеленським щодо гуманітарного коридору

Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч у четвер анонсував телефонну розмову турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з українським і російським візаві Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", слова Шерефа Малкоча наводить видання Milliyet.

Турецький омбудсмен повідомив журналістам, що звернувся до Ердогана з проханням підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Він сказав, що президент Туреччини привітав це прохання.

"Якщо ми зможемо досягти успіху після такої зустрічі, якщо ми зможемо досягти успіху у взаємному обміні пораненими в Росії або Україні, обміні дітьми або жінками, це буде одним з найбільш значущих аспектів цієї зустрічі", – додав Малкоч, маючи на увазі зустріч омбудсменів України та Росії в Анкарі.

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Він додав, що адміністрація турецького президента вже почала необхідну роботу для створення гуманітарного коридору.

"Хотів би оголосити, що наш президент проведе телефонну розмову і з паном Зеленським, і з паном Путіним сьогодні або завтра з цього питання. Після цього – справа за нами. Будемо разом координувати", – сказав омбудсмен Туреччини.

Напередодні Ердоган заявив, що Туреччина підтримує відкриття гуманітарного коридору для тих, хто зазнав поранення у війні Росії проти України.

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