Кубраков розповів про механізм компенсацій за знищене житло

Гроші на відшкодування збитків, завданих житлу українців через вторгнення російської армії, та на відбудову житла планують брати з конфіскованих грошей країни-агресора. Рішення про компенсацію будуть ухвалювати комісії на рівні місцевих громад. Відповідну норму заклали в проєкт закону 7198, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради

Про це написав на своїй сторінці у Facebook, віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 2,4 мільйонів українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, станом на осінь 2022. Через Дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тисяч українців. І це далеко неповний список постраждалих, який щодня поповнюється. Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний законопроєкт №7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради", - написав Кубраков.

За словами міністра, закон визначатиме, хто зможе отримати компенсацію, в якому вигляді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла. "Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації", - додав Кубраков. Він також опублікував презентацію документа з покроковим алгоритмом отримання майбутніх відшкодувань.

"Державну політику компенсацій впроваджуватимемо у тісній взаємодії з місцевим самоврядуванням. Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій", - додав віце-прем’єр.

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Кубраков підкреслив, що у частині фінансування уряд розраховує, що в якості джерела коштів для відбудови зруйнованого житла будуть використані заарештовані активи Росії. "Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо", - написав він.

"Очевидно, що законопроєктом ми не закриваємо всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування. Він є рамковим, під який ми будемо розробляти комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі.Разом ми зможемо вибудувати не тільки ефективну систему компенсації, але й комплексно імплементувати містобудівну реформу", - підсумував Кубраков.