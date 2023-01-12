Добровольці, які почали боронити Україну на початку повномасштабного наступу Росії, можуть отримати статус УБД, - закон

Верховна Рада України передбачила можливість надання статусу учасника бойових дій громадянам, які виступили на захист держави в перший місяць широкомасштабної війни Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР, 12 січня прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни, членами сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України окремих категорій осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та інших питань" (законопроєкт за реєстр. №7322).

Таким чином, парламент передбачив можливість надання статусу учасника бойових дій громадянам, які виступили на захист держави в перший місяць неспровокованого воєнного вторгнення Росії на суверенну територію України, не встигнувши вступити до утворених відповідно до законів України військових об’єднань, формувань чи правоохоронних органів.

Зауважується, що відповідний порядок надання статусу учасника бойових дій має визначити Кабінет міністрів.

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Рішення про надання статусу УБД особам, які добровільно забезпечували захист держави, прийматиметься Міжвідомчою комісією, що діє при Міністерстві у справах ветеранів України.

Крім того, новий закон визначає коло осіб, які стали особами з інвалідністю під час оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави в російсько-українській війні.