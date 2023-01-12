Більшість обстрілів Миколаївщини, окрім ракетних, здійснюються з Кінбурнської коси, - Кім

Російські війська стріляють по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії з тимчасово окупованої території. У зоні ураження перебувають території Очаківської та Куцурубської громад.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Віталія Кіма, станом на 12 січня три населені пункти Миколаївської області залишаються окупованими російськими військами. Розташовані вони на Кінбурнській косі.

"Майже всі обстріли, окрім ракетних, відбуваються з Кінбурнської коси. Звідти російські війська дістають до Очаківської та Куцурубської громад вздовж морського узбережжя, яке вони не припиняли обстрілювати з моменту деокупації області", - сказав очільник області.

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Від моменту деокупації правобережної Херсонщини (11 листопада 2022 року) в Миколаївській області двічі фіксували ракетні обстріли.

"Були два обстріли 7-го та 31 грудня 2022 року. Це були ракетні обстріли", - розповів начальник ОВА.

Серед цілей на Очаківщині російські війська обрали акваторію та території очаківського порту.

"Портова інфраструктура, вона є критичною. Це точка, з якої наші Збройні сили можуть завдавати вогневе ураження, у тому числі й по Кінбурнській косі. І ще тому, що вони дістають до очаківського порту, до інфраструктури морської, до міста Очакова й Куцуруб", - пояснив Віталій Кім.

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За інформацією військових, деокупація Кінбурнського півострова можлива лише зі звільненням всієї Херсонської області.