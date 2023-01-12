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Окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут, - Маляр

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Окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут, - Маляр
Російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут, використовуючи для цього загони вагнерівців та регулярних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Противник продовжує наступ у районі Соледару. Мета ворога – прорвати оборону наших військ та захопити місто. Тривають також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ", - написала вона.

Маляр наголосила, що українські військові мужньо тримають позиції та завдають ворогові численних втрат.

Читайте: Найзапекліші бої точаться у районах Соледара, Парасковіївки, Бахмута та Кліщіївки, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ....УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
  • stels400
    Ситуація наступна.Зараз пре в русні все що в них є тої хвилі що вони мобілізували.Все лайно по ланках військ.Їм важливо до кінця січня встигнути захопити Соледар.Втрати там просто все що в них є.Там лягають всі їх орки.Так от важливо з однієї причини наступна хвиля мобілізованих на підході.Ця що була фактично розгромлена, частина що зосталася вся кидається на прорив, щоб прорвати нашу оборону.Вони всі подохнуть ,але саме нова хвиля розрахунок що підтримує ту хвилю гівна що вони кинули.Саме тому так вони пруть не дивлячись на втрати.Є час який вони можуть щось зробити.Якщо не встигнуть всіх орків завалять і не зможе нова хвиля підтримати наступ.
    Тому нам потрібно втримати Соледар і Бахмут всю цю ділянку фронту.Хлопцям направити максимальну підтримку.І спрямувати як арту, так і все що ми можемо.Ми не можемо дати їм зайняти цю ділянку.Якщо ми витримаємо ми поховаємо залишки всього їх реально боєздатного мобілізаційного ресурсу цієї хвилі.Бо наступна хвиля вже буде не лайно там реально вже підуть все гівно яке можливе яке стане добривом сходу.Зараз саме йде переломний момент війни.Втримаємо тоді зможемо лупити і гнати їх.
  • Vitaly Korshik
    Краще хай скаже пані Малярде - речник МО - де зимова форма і взуття для ЗСУ? - , ви забеспечте ЗСУ всім необхідним , а ЗСУ самі за себе все скажуть, - чи-що влада думає що в окопах при мінус 18 градусів - це одне і теж що в теплих кабінетах?
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