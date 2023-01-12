Окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут, - Маляр

Російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут, використовуючи для цього загони вагнерівців та регулярних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Противник продовжує наступ у районі Соледару. Мета ворога – прорвати оборону наших військ та захопити місто. Тривають також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ", - написала вона.

Маляр наголосила, що українські військові мужньо тримають позиції та завдають ворогові численних втрат.

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