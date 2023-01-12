Російське вторгнення в Україну призвело до гуманітарної катастрофи та прискорило глобальну продовольчу й енергетичну кризу, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нагадав у Раді безпеки ООН про глобальні проблеми, які створила Росія, напавши на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Верховенство права є основоположним принципом для ООН і нашої місії миру, наголосив генсек. Воно захищає вразливих, запобігає дискримінації, насиллю та іншим зловживанням, зокрема від "жорстоких злочинів, включаючи геноцид", додав Гутерреш.

За його словами, держави продовжують безкарно порушувати міжнародне право.

"Російське вторгнення в Україну призвело до гуманітарної катастрофи та порушення прав людини, травмувало покоління дітей та прискорило глобальну продовольчу й енергетичну кризу", - зазначив Гутерріш.

Він вкотре підкреслив, що будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загрози силою або її застосування є порушенням статуту ООН та міжнародного права.

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"У всьому світі ООН мобілізована для боротьби з безкарністю та прагне притягнути винних до відповідальності за допомогою справедливого, незалежного судового розгляду", - зауважив генсек ООН, наголосивши на особливій ролі Міжнародного кримінального суду в цьому.