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На Луганщині в районі Стельмахівки та Кремінної армія РФ продовжує контрнаступальні дії, - Череватий

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На Луганщині в районі Стельмахівки та Кремінної армія РФ продовжує контрнаступальні дії, - Череватий
На Луганщині у районі Стельмахівки та Кремінної армія РФ продовжує вести контрнаступальні дії.

Яку інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телемарафону Суспільного речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Біля Кремінної багато днів підряд намагаються проводити контрнаступальні дії. Зокрема, цієї доби в районі Стельмахівки та Кремінної. Проте вчергове вони зазнали невдачі, втративши при цьому 69 вбитими та 92 поранені, двоє - потрапили в полон. Були спроби й попередні в районі Площинки, Червонопопівки вони намагались контратакувати", - зазначає речник.

Череватий зауважив, що всі ці штурми закінчувалися невдачею для російських окупантів.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а позвонила первой ....
  • ПравдаЛюбка
  • Враг рода человеческого 666
    Пригожин - опущенний. Хто ще сумнівається, що узкій народ - це народ-підарас?
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