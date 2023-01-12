Японія надасть $95 мільйонів на відновлення України

Уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України, зокрема, ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) відповідно до партнерської угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури у фейсбуці.

Відповідна угода була підписана сьогодні, 12 січня, послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та помічницею керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

"Партнерство України, Японії та Програми розвитку ООН саме є тим прикладом ефективної співпраці, яка дозволяє не тільки протидіяти ворогу, але й поступово відновлювати зруйноване. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури" – прокоментував Кубраков.

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Зазначається, що програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах. Це - посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею; підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу; відновлення критично важливої інфраструктури; підтримка роботи приватних підприємств та зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року Японія вже виділила 4,5 млн доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

У січні 2023 року піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали від Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії партію спеціального захисного обладнання для проведення розмінувань на 195 тис. дол.

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