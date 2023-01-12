ЄС вітає дообрання членів Вищої ради правосуддя та очікує на демонстрацію доброчесності, - Маасікас
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудові новини від Всеукраїнського з'їзду суддів. Щойно призначено вісім нових членів Вищої ради правосуддя. Таким чином, ключові органи суддівського врядування можуть відновити роботу", - йдеться в повідомленні.
Маасікас додав, що ЄС очікує, що реформована ВРП продемонструє "верховенство права та доброчесність на практиці".
Нагадаємо, 12 січня з'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя. Відомо, що загалом до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом. У Раді суддів наголосили, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.