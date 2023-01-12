ЄС вітає дообрання членів Вищої ради правосуддя та очікує на демонстрацію доброчесності, - Маасікас

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас привітав обрання восьми нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудові новини від Всеукраїнського з'їзду суддів. Щойно призначено вісім нових членів Вищої ради правосуддя. Таким чином, ключові органи суддівського врядування можуть відновити роботу", - йдеться в повідомленні.

Маасікас додав, що ЄС очікує, що реформована ВРП продемонструє "верховенство права та доброчесність на практиці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З’їзд суддів розблокував роботу ВРП, але до більшості обраних членів є чимало серйозних питань, - Шабунін

Нагадаємо, 12 січня з'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя. Відомо, що загалом до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, які були розділені за квотним принципом. У Раді суддів наголосили, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.