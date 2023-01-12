"Злі птахи", яких відправили на передову волонтери "Української команди", нищать російську техніку. ВIДЕО

Дрони-камікадзе – "злі птахи", на які збирали кошти українці, вже працюють на передовій і допомагають нашим бійцям нищити ворогів та їхню техніку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу "Українська команда", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки вашим донатам ми змогли зібрати понад 2 мільйони гривень і замовити у вітчизняних виробників 14 коптерів, які необхідні для виконання завдань Центром спеціальних операцій. Напередодні Нового року дрони-камікадзе відправились з Вінниці на передову, на один з найгарячіших напрямків, і вже успішно палять техніку росіян", - йдеться у повідомленні.

Військові записали відео, як дрони-камікадзе нищать ворогів та їхню техніку.

"За допомогою цих коптерів ми будемо виконувати бойові завдання, захищати нашу Україну і повернемося додому живими та неушкодженими", - кажуть бійці Центру спеціальних операцій.

Як повідомлялося, Волонтерський штаб "Українська команда" в грудні оголосив збір "На злих птахів" - вітчизняні дрони-камікадзе, які допомагають українським бійцям нищити техніку окупантів.

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