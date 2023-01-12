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"Злі птахи", яких відправили на передову волонтери "Української команди", нищать російську техніку. ВIДЕО

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"Злі птахи", яких відправили на передову волонтери "Української команди", нищать російську техніку. ВIДЕО
Дрони-камікадзе – "злі птахи", на які збирали кошти українці, вже працюють на передовій і допомагають нашим бійцям нищити ворогів та їхню техніку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу "Українська команда", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки вашим донатам ми змогли зібрати понад 2 мільйони гривень і замовити у вітчизняних виробників 14 коптерів, які необхідні для виконання завдань Центром спеціальних операцій. Напередодні Нового року дрони-камікадзе відправились з Вінниці на передову, на один з найгарячіших напрямків, і вже успішно палять техніку росіян", - йдеться у повідомленні.

Військові записали відео, як дрони-камікадзе нищать ворогів та їхню техніку.

"За допомогою цих коптерів ми будемо виконувати бойові завдання, захищати нашу Україну і повернемося додому живими та неушкодженими", - кажуть бійці Центру спеціальних операцій.

Як повідомлялося, Волонтерський штаб "Українська команда" в грудні оголосив збір "На злих птахів" - вітчизняні дрони-камікадзе, які допомагають українським бійцям нищити техніку окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Злі птахи" наздоганятимуть росіян, - волонтери відкрили збір на дрони-камікадзе, які зачищатимуть Херсонщину від окупантів

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Топ коментарі

  • Krotow
    Вижу, парни умудрились превратить моё хобби в уничтожениу нечисти Респект и удачи им.
  • vidasik
    Vot takoj zdelal litovec ,govorit 2.5 kilograma ves nesiot.Tank podbjiot,rostojanije 50-10km,Samodelnoje teper pojedit ucit vasix kak eto zdelat.On ne raz bil Ukraine,obucal vasix vojenix.Samoje interesnoje cena takogo budet 2000 evro.On neprodast tolko naucit,kak zdelat i polzyvat
  • Алекс Скела
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