Литва планує збільшити виробництво антидронів - для себе й української армії
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на національного мовника LRT, передає Цензор.НЕТ.
"Ми можемо радіти з того, що зенітні установки малої дальності L-70 і необхідні боєприпаси незабаром надійдуть в Україну. Це постійна допомога, яку Литва надає Україні, і я не сумніваюся, що цього року ми зможемо надати низку антидронів, які цінуються українськими солдатами та які досягають значних результатів на полі бою", - сказав Науседа на пресконференції у четвер за підсумками саміту "Люблінський трикутник" у Львові.
Він пояснив, що можливості Литви з виробництва антидронів нині дуже обмежені і мають бути збільшені, що потребує організаційних рішень та інвестицій. Науседа висловив сподівання, що це буде зроблено цього року, оскільки антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.
"Вже цього року заплановано 40 млн євро, і я не сумніваюся, що цю суму буде збільшено у разі потреби. Ця сума призначена не лише для відродження потужностей місцевої промисловості, а й для приєднання до міжнародних фондів та ініціатив з метою закупівлі зброї для українських солдатів", - наголосив литовський президент.
Як повідомлялося, Президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентами України та Польщі у Львові у середу заявив, що Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки певних зразків.