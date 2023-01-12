Фінляндія долучиться до передачі Україні танків Leopard, якщо буде створено європейський проєкт допомоги, - Нііністе
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Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.
"Танки Leopard можуть бути передані Україні за певних умов. Якщо буде створено спільний європейський проект допомоги Україні, буде потрібна також участь Фінляндії", - сказав він.
За словами Нііністе, Фінляндія може передати Україні лише невелику кількість танків, оскільки сама має спільний кордон з Росією і поки ще не є членом НАТО.
Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.