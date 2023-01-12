МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС, - ЗМІ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання, МАГАТЕ планує розмістити двох чи трьох спостерігачів на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.

Зазначено, що експерти вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу атомних електростанцій.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибуде з візитом до України. Після цього планує відвідати Росію.