Російські військові захоплюють порожні будинки та використовують українську символіку в окупації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.
Маляр зазначила, що росіяни продовжують примусово виселяти місцевих жителів з найбільш придатних для проживання приватних осель та розміщують у них своїх військових. Водночас підступи до будинків заміновують.
Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у місті кількість росіян, бурят, осетин, "кадирівців" перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації.
"Росіяни почепили на КАМАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василівки", - заявив мер міста.
Також окупанти селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації. Вони перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях, а також пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами.
Мер пояснив, що всі жителі чекають на повернення українського прапора. Тому окупанти провокують людей на емоції, щоб виявити та покарати патріотів України.