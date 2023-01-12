Армія РФ вчиняла явні воєнні злочини на окупованих територіях України, - звіт Human Rights Watch

Російська війна в Україні мала катастрофічний вплив на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, що затьмарило всі інші проблеми з правами людини в державі.

Про це йдеться у щорічному звіті про стан прав людини міжнародної неурядової організації Human Rights Watch, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Російські війська вчинили низку порушень міжнародного гуманітарного права, включаючи невибіркові та непропорційні бомбардування та обстріли цивільних територій, які вразили будинки, медичні та освітні заклади, - йдеться у звіті. - На окупованих ними територіях російські або пов’язані з Росією сили вчиняли явні воєнні злочини, включаючи тортури, страти без судочинства, сексуальне насильство та насильницькі зникнення".

Звіт також вказує на незаконну російську анексію частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області, жителів яких під погрозою зброї змушували голосувати на невизнаних світом "референдумах".

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Станом на початок січня 2023 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила щонайменше 6919 загиблих серед цивільного населення та понад 11 000 поранених з початку повномасштабного конфлікту, однак там вважають, що фактичні цифри набагато вищі. Понад 14 мільйонів українців стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами.

Автори звіту наводять низку випадків підтвердженого використання касетних боєприпасів з боку Росії, а також деякі випадки з боку українських сил. Касетні боєприпаси заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року, яку ратифікували 110 держав, але ані Україна, ані Росія не є учасниками конвенції.

У Human Rights Watch також вказано на задокументовані випадки використання Росією протипіхотних мін, зокрема, на деокупованих територіях, звідки відходили російські війська. Україна є частиною Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення, Росія - ні.

Значну увагу у звіті присвячено задокументованим очевидним та ймовірним випадкам порушень прав людини і злочинам проти людяності з боку Росії на окупованих територіях України, "включаючи жорстоке поводження, тортури, свавільні затримання та насильницькі зникнення цивільних осіб і військовослужбовців українських збройних сил".

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"Деякі затримані були страчені без належного судження, на їхніх тілах були виявлені сліди тортур, - пишуть автори документа. - Російські війська катували та незаконно затримували багатьох цивільних осіб і тримали їх днями й тижнями в нелюдських і таких, що принижують гідність, умовах у тимчасових приміщеннях, таких як котловани, підвали, котельні та фабрики".

Серед інших зафіксованих випадків злочинів проти цивільного населення - сексуальне насильство, вимушене переміщення осіб, фільтраційні табори, а також зловживання щодо військовополонених.