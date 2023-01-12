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Уряд Німеччини не ухвалював рішення про передачу Україні танків Leopard, - Ламбрехт

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Уряд Німеччини не ухвалював рішення про передачу Україні танків Leopard, - Ламбрехт
Передання Німеччиною Україні бойових танків Leopard поки що не стоїть на порядку денному.

Про це заявила глава міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "У лавах федерального уряду немає рішення про передачу бойових танків. Такого рішення не ухвалено", - наголосила очільниця оборонного відомства.

Ламбрехт нагадала про системи озброєнь, які Німеччина передає Україні, і нещодавнє рішення про надання Києву бойових машин піхоти Marder. Міністерка не стала коментувати готовність Польщі та Великої Британії направити Києву бойові танки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина має дозволити поставку Україні Leopard іншими країнами, - міністр економіки Хабек

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Чорт з вами, якщо самі не хочете давати, то хоча б дозвольте країнам, які готові передати.
  • Максим Колісник 3372e649
    Цікава для німців ситуація виходить. Вони явно не хочуть передавати танки. А без них Леопарди не передадуть. Вони можуть стати головною блокуючою силою допомоги Україні
  • Maryna Solska e862e0af
    а є і досі люди, що вірять ніби Німеччина тягне на собі цілу Європу вперед, а тепер виявляється що Німеччина це гальмо, закинули плуги і вичікують, чим справа закінчиться.
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