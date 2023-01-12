Уряд Німеччини не ухвалював рішення про передачу Україні танків Leopard, - Ламбрехт

Передання Німеччиною Україні бойових танків Leopard поки що не стоїть на порядку денному.

Про це заявила глава міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "У лавах федерального уряду немає рішення про передачу бойових танків. Такого рішення не ухвалено", - наголосила очільниця оборонного відомства.

Ламбрехт нагадала про системи озброєнь, які Німеччина передає Україні, і нещодавнє рішення про надання Києву бойових машин піхоти Marder. Міністерка не стала коментувати готовність Польщі та Великої Британії направити Києву бойові танки.

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