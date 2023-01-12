Європейці бояться поширення війни за межі України, - опитування

81 відсоток громадян ЄС, опитаних проєктом "Євробарометр" на замовлення Європейського парламенту, остерігаються поширення війни з України на інші країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Найбільше стурбованих поширенням війни за межі України виявилося на Мальті - 93 відсотки респондентів, в Португалії (91), Польщі (91) і Литві (90 відсотків). Цей страх особливо поширений серед жінок і людей старшого віку. Крім того, принаймні 74 відсотки респондентів стурбовані ядерною загрозою, а 72 відсотки - загрозами для спільних європейських цінностей, таких як свобода та демократія.

Водночас війна Росії проти України зміцнила підтримку громадянами ЄС: 62 відсотки позитивно оцінюють членство в Євросоюзі. Це є одним із найвищих результатів за всю історію з 2007 року, йдеться у дослідженні.

Найбільше європейців непокоїть зростання вартості життя - це питання актуальне для 93 відсотків респондентів. Нині більшість громадян не задоволені діями, вжитими ні урядами країн, ні на рівні ЄС для боротьби зі зростанням вартості життя. На другому місці за кількістю занепокоєнь з результатом 82 відсотки опинилася загроза бідності та соціальної ізоляції.

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Опитування також показало, що серед мешканців країн-членів ЄС є стійка підтримка України: 74 відсотків респондентів схвалюють загалом підтримку після повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, санкції проти РФ, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Швеції - 97 відсотків, Фінляндії - 95, Нідерландах - 93, Португалії - 92 і Данії - 92 відсотки.