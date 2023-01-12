За 10 місяців з російського полону вдалося звільнити 1696 українців, - Лубінець

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна повернула з полону 1696 українців.

Про це повідомив у телеграмі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Я на власні очі бачив, в якому стані вони повертаються на Батьківщину. Вони втратили вагу, не отримували належної медичної допомоги, піддавалися жорстокому поводженню. Це свідчить про те, що Росія не дотримується Женевських конвенцій", - написав він.

Натомість Україна, за словами Лубінця, військовополоненим надає нормальні умови утримання, харчування і медичну допомогу.

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З огляду на таку ситуацію Україна зацікавлена у залученні "авторитетних міжнародних інституцій до налагодження посередницьких функцій задля відвідування місць незаконного утримання громадян України й здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання їхніх прав", наголосив омбудсмен.