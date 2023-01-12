Лубінець про переговори з Москальковою: Вперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що на переговорах з його російською колегою Тетяною Москальковою "прориву немає", але робота почалася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими - 23 наших хлопці. Це величезний позитив", –- сказав він в ефірі національного телемарафону, коментуючи проміжні результати переговорів з російською стороною.

За його словами, також обговорювалося питання цивільних, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 місяців з російського полону вдалося звільнити 1696 українців, - Лубінець

"В нас є окремий список людей, які з 2014-го були взяті в полон РФ на території Донецької, Луганської області. Окремий список – бранці Кремля. Це 158 громадян України, більшість з яких це представники кримськотатарського народу", - розповів український омбудсмен.

Лубінець також повідомив, що, за різними даними, до 20 тисяч людей РФ затримала на території України з 24 лютого 2022 року.

"Цих громадян України РФ трактує як комбатанти, це колишні військові, це колишні правоохоронці, волонтери, проукраїнські активісти. Їх масово РФ затримали на території Київської області, Сумської, Харківської і продовжує затримувати на тимчасово окупованих територіях. Це величезний спектр питань. РФ вперше погодилася прийняти списки і пропрацювати їх - (відповісти) де, хто перебуває. І різні варіанти їх повернення ми обговорювали", - повідомив він.

Нагадаємо, 11 січня уповноважені з прав людини України та Росії Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова зустрілися в Туреччині. Відбулися три раунди переговорів.

Також читайте: Лубінець про розпуск місії по Оленівці: Ми вкотре побачили посередницько-нейтральну позицію ООН і жодного слова засудження російської сторони