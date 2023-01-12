Десантники 77-ї та 46-ї бригад утримують позиції в Соледарі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 323 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося чергове засідання Ставки. Засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій – на найбільш принципових напрямках.

Звичайно, питання номер один – це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Докладно розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими партнерами.

Особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - сказав Зеленський.

Також читайте: Бої за Соледар продовжуються, Донецький напрямок тримається, - Зеленський