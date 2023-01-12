Надання Україні 40 Marder не вплине на запаси Німеччини, - Ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що обіцяна поставка 40 бойових машин піхоти Marder в Україну та заплановані тренування виконуються.

Її коментарі були зроблені після того, як вона висловлювала занепокоєння, що забезпечення обладнанням України, яка відбивається від вторгнення Росії, може призвести до того, що німецькі запаси вичерпаються, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона дала зрозуміти, що машини Marder не належать до складу Бундесверу або німецької армії. За даними DPA, останні плани передбачають, що 20 машин будуть зі складів Бундесверу, а ще 20 - від збройової компанії Rheinmetall.

"Це був дуже важливий сигнал для НАТО, для наших союзників. Ми дотримуємося своїх зобов’язань, навіть за таких особливих умов", - сказала Ламбрехт.

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Нагадаємо, очікується, що БМП Marder від Німеччини надійдуть в Україну в першому кварталі року.