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13 січня в Києві відновлюють рух швидкісного трамвая

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13 січня в Києві відновлюють рух швидкісного трамвая
З 13 січня відновлюється рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю 1 та 3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм київського міського голови Віталія Кличка.

"Із п'ятниці, 13 січня, відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю: №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім'ї Сосніних", - ідеться в повідомленні.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці.

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Маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 - чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.

Також мер повідомив, що автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

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Топ коментарі

  • Colt
    Для Бощаговки этот трамвай - связь с Киевом, это как метро.
  • Дмитрий 297cdebe
    Так трамвай не очень много и потребляет

    Как 20 квартир примерно
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    И как тут не съязвить про отключения света?

    Разве нельзя оставить 1/3 освещения в общественных местах - на улицах, даже в метро? Может, хватит на несколько "лишних" домов.

    Временно повысьте плату за проезд, если нынешняя не покрывает платы за бензин. Но электространспорт там, где бытовые потребители сидят без света по 8-11 и более часов в сутки - это плохо попахивает.
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