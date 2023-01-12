13 січня в Києві відновлюють рух швидкісного трамвая

З 13 січня відновлюється рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю 1 та 3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм київського міського голови Віталія Кличка.

"Із п'ятниці, 13 січня, відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю: №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім'ї Сосніних", - ідеться в повідомленні.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці.

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Маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 - чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.

Також мер повідомив, що автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.