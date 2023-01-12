Україна закликала членів ООН підтримати резолюцію про створення спецтрибуналу для Росії, - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала держави ООН підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації.

Про це Джапарова заявила, виступаючи на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї", - сказала дипломат.

Джапарова наголосила, що "право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці".

Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне - безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується, зазначила Джапарова.

Вона наголосила, що від початку широкомасштабного вторгнення окупанти обірвали життя 453 дітей.

Представниця МЗС України нагадала, що Президент Володимир Зеленський ініціював "Формулу миру" з десяти пунктів, які "можуть повернути безпеку та справедливість в Україну та весь світ". Вона закликала "всі відповідальні держави приєднатися та зробити свій внесок у забезпечення миру та верховенства права шляхом сприяння та заохочення реалізації цієї "Формули".

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Відновлення справедливості є одним з її ключових пунктів, додала Джапарова. За її словами, єдиний спосіб досягти цієї мети - притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців – так само, як це було з нацистським керівництвом.

Майже 88 років тому США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу, які відкрили шлях до Нюрнберзького процесу, нагадала перший заступник міністра закордонних справ України. "Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні - створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії", - наголосила вона.