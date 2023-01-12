Навчання українських військових використанню БМП Bradley розпочнеться наступного тижня в Німеччині, - Пентагон

Наступного тижня в Німеччині розпочнеться навчання українських військових щодо використання БМП Bradley.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляє Пентагон, навчання українських військовослужбовців, як керувати бойовими машинами піхоти Bradley, розпочнеться наступного тижня в Німеччині. Це буде підготовка зі спільного маневру і загальновійськова підготовка.

"Ми очікуємо, що це навчання займе тижні, а не місяці", - заявив Райдер.

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