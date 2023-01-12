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Навчання українських військових використанню БМП Bradley розпочнеться наступного тижня в Німеччині, - Пентагон

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Навчання українських військових використанню БМП Bradley розпочнеться наступного тижня в Німеччині, - Пентагон
Наступного тижня в Німеччині розпочнеться навчання українських військових щодо використання БМП Bradley.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляє Пентагон, навчання українських військовослужбовців, як керувати бойовими машинами піхоти Bradley, розпочнеться наступного тижня в Німеччині. Це буде підготовка зі спільного маневру і загальновійськова підготовка.

"Ми очікуємо, що це навчання займе тижні, а не місяці", - заявив Райдер.

Також читайте: БМП Bradley – це вбивця танків, вони принесуть Україні перевагу на полі бою, - Пентагон

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Топ коментарі

  • Panda Freeav
    Клоунашенков заявив що вже 4 шт знищили.
    США врахують "знищену" кількість при поставці? Чим довше постачати, тим більше "знищать" а завтра ще леопарди знищать, всі 12 шт, 10 польських і 2 запасних
  • ram117
    Дивує що його після всієї клоунади с початку СВО досі не перевели до цирку! Бо кожний його виступ підкреслює що тримають росіян за повних йолопів без мозку
  • Перехватчик
    Олександр Аронець

    @aronets

    ·

    21 мин

    В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
    Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
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