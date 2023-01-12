Не варто думати, ніби РФ вже не має своїх агентів у всій Європі, - спецслужби Литви

Росіяни та білоруси однаково загрожують громадянам Литви. Є чимало фактів, коли литовців вербує білоруський КДБ.

Про це заявив глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс в інтерв'ю Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що серед білорусів є і представники опозиції, ті, хто бореться за кращу Білорусь, але у нас є чимало фактів, що іноді приїжджають люди, завербовані білоруським КДБ. Їх не один, не два, не три", - сказав Яунішкіс.

За його словами, у Литві було зафіксовано факти в'їзду агентів білоруського КДБ та завербованих людей.

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"Білоруський КДБ працює дуже інтенсивно, як і російський у себе. Я маю на увазі, що люди, які перетинають кордон і їдуть у ці країни за дешевим пальним, сигаретами чи ще за чимось, автоматично опиняються в зоні ризику. У нас є факти вербування людей, їх запитують, наприклад, про політичну ситуацію в Литві, про їхню роботу, освіту, хто вони. Збирають інформацію, лякають, щоб отримати інформацію", - сказав Яунішкіс.

Російські та білоруські спецслужби, за його словами, "славляться" тим, що можуть "підсунути" злочини і потім звинувачувати, заявляючи: "Якщо хочеш повернутися додому, а не сидіти у в'язниці 10 років, маєш співпрацювати".

Він наголосив, що зараз Європа потроху "очищується" від впливу російської розвідки, і такі процеси протікають у багатьох країнах, але не треба керуватися ілюзіями, ніби РФ не має своїх агентів у всій Європі.

"Ми бачимо, що відбувається в Болгарії - там одного за іншим ловлять російських шпигунів - висилають додому або заарештовують. Були випадки в Нідерландах, Британії та інших країнах. Є чимало фактів, багатьох іноземних агентів ловлять, їх висилають додому. Те саме і в країнах Балтії", - сказав він.

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