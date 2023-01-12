23 наших хлопці, які вважалися загиблими, живі та перебувають у російському полоні, - Лубінець

23 захисники України, які вважалися загиблими, наразі живі та перебувають у російському полоні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками переговорів з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими – 23 наших хлопці. Це величезний позитив", – повідомив Лубінець.

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