Світ воліє, щоб РФ вивела війська з України, а не витрачала час на кадрові перестановки, - Пентагон

Призначення Росією нового командувача вторгненням в Україну, ймовірно, свідчить про "деякі системні проблеми, з якими російські військові зіткнулися з початку повномасштабного вторгнення".

Про це заявив спікер Міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми говорили про деякі з цих речей з погляду проблем з логістикою, командуванням та управлінням, забезпеченням, моральним духом та значною мірою великою нездатністю досягти стратегічних цілей, які вони перед собою поставили", – сказав Райдер.

Він наголосив, що Пентагон продовжить відстежувати такі кадрові перестановки у Росії.

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"Я думаю, що світ воліє бачити, щоб Росія зосередилась на виведенні військ з України та порятунку невинних життів, а не витрачала час на численні кадрові перестановки. І російські солдати та їхні сім’ї, ймовірно, також хотіли б цього", - сказав Райдер.

Нагадаємо, Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.