Пентагон підтримує ініціативи союзників надати Україні танки

США підтримують ініціативи союзників надати Україні важке озброєння, включно з танками, однак для цього потрібно також забезпечити можливості для ремонту й обслуговування техніки.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми абсолютно підтримуємо будь-які типи оборонних спроможностей, які наші міжнародні союзники й партнери можуть надати Україні, включно з танками", - зауважив Райдер.

Однак, за його словами, одним з основних чинників, який враховується при цьому, є забезпечення можливостей для тренування українців, а також обслуговування такого озброєння. У цьому зв’язку він підкреслив: "Ми продовжимо розглядати всі варіанти, коли йдеться про можливості, які ми надаємо Україні".

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Представник Пентагону висловив переконання, що це питання обговорюватиметься на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні 20 січня. Водночас, за його словами, увага учасників засідання буде зосереджена також на протиповітряній обороні Україні та постачанні боєприпасів.