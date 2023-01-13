Відправляти боєприпаси та зброю Україні потрібно вже зараз, - міністр оборони Литви Анушаускас

В умовах, коли російські війська намагаються заволодіти ініціативою, Захід має збільшити постачання зброї Україні просто зараз.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія намагається взяти ініціативу до своїх рук, але поки їй це вдалося лише локально. І це не означає, що становище українців стало дуже добрим або що українцям нічого не потрібно робити, окрім як чекати, доки російська армія знову десь схибить. Це не так. Українцям потрібно докласти дуже великих зусиль, партнерам України потрібно вже зараз відправляти багато зброї та боєприпасів", - сказав Анушаускас.

На думку міністра, заява Польщі про надання Україні танків Leopard вплине на постачання Україні з інших великих держав.

"Рішення поляків, французів та інших країн – все має певний вплив. Уже не перший місяць говорять про те, що необхідно організувати постачання важкого бронетанкового озброєння в Україну. Просто кількість, про яку зараз заявляють, поки що невелика.., і поки що ці цифри не такі, які б щось визначали на полі бою. Але це лише початок, і я переконаний у цьому, тому що рано чи пізно постачання має збільшитися", - зазначив міністр оборони Литви.

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