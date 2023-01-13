Протягом доби ворог обстріляв з мінометів дві громади на Сумщині, - ОВА

12 січня російські військові завдали ударів з мінометів по двом громадам у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Есманську громаду ворог обстріляв із мінометів, було зафіксовано 14 прильотів. Також у бік нашої території стріляли з автоматів.

"По Середино-Будській громаді також противник здійснив мінометний обстріл, 7 прильотів", - додав Живицький.

У всіх випадках - обійшлось без жертв.

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