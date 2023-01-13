Українські військові пройдуть в Іспанії навчання з системами ППО HAWK

20 з 225 українських військових, що прибули до Іспанії, будуть навчатись роботі з системою ППО HAWK.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Програма військового вишколу в рамках місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) розрахована для 400 українців кожні два місяці, і це вже друга група, яка прибула до Іспанії.

Міноборони країни зазначило, що 20 осіб із цієї групи пройдуть навчання з системами ППО HAWK.

Міноборони Іспанії повідомило, що більшість прибулих військовослужбовців не мають військового досвіду і пройдуть базову підготовку, зокрема допомогу пораненим і способи захисту від мін-пасток.

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