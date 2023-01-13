США працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК "Вагнер" в усіх країнах, - Держдеп

США працюють над тим, щоби нейтралізувати ПВК "Вагнер" в усіх країнах, де найманці ведуть активну діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання AP, яке цитує заяву радника Державного департаменту США Дерека Чолле під час візиту до Сербії, де він зустрічався з президентом країни Александаром Вучичем

"Ми бачили, що ПВК "Вагнер" намагається вербувати солдатів з Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що з цим не можна миритися. Я не знаю, чи є занепокоєння (в Сербії. – Ред.), ми говорили про наше занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з урядом тут, в Белграді, і в інших місцях, де "Вагнер" веде активну діяльність, щоб покласти край їхній діяльності", - йдеться в повідомленні.

Чолле зазначив, що "Вагнер" "діє жахливо у всьому світі, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці, чи то просто зараз в Україні".

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала збір розвідувальної інформації про діяльність приватної військової компанії "Вагнер" за межами України, зокрема в африканських країнах, побоюючись використання її Росією для операцій впливу.

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