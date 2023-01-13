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Джонсон планує найближчим часом відвідати Україну, - The Guardian

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Джонсон планує найближчим часом відвідати Україну, - The Guardian
Найближчим часом колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує відвідати Україну, щоб зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на анонімні джерела.

За даними видання, Борис Джонсон повідомив друзям, що має намір відвідати Київ найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку Україні, яка протистоїть російській агресії.

Українські джерела підтвердили газеті, що Джонсон має намір відвідати Київ, але поки що не мають конкретної інформації про дати поїздки. Вони сказали, що Зеленський і колишній прем'єр Британії вважають один одного друзями.

За інформацією видання, плани Джонсона викликали занепокоєння серед високопоставлених консерваторів, оскільки вони вважають, що така поїздка може підірвати авторитет чинного прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Один із союзників Сунака заявив, що "ситуація там (в Україні. – Ред.) залишається надзвичайно крихкою, тому він (Джонсон. – Ред.) має бути обережним, щоб не поставити під загрозу відносини Ріші із Зеленським", пише газета.

Також читайте: Війна в Україні може закінчитися лише поразкою Путіна, - Джонсон

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Топ коментарі

  • Gregory Mihelson
    Борис друг українців й дуже світла людина!! Ми дуже раді зустріти!!
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Щось після кожної зустрічі с Борисом Вовчик починає швидше приймати рішення.
    Все-таки "піздюлина" від Джонсона має своє значення,вона працює.
  • Ігор Сірко
    Борис напевно, намагатиметься виправити совкові звивини в безтолковці ЗЕслимака... але здається, це марно... совок він і в Африці - СОВОК....
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