Польща може стати рушійною силою та лобістом постачання військової техніки в Україну, - Зеленський
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Польща може бути рушійною силою та лобістом у питанні постачання зброї в Україну з інших країн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю TVP Info.
За його словами, зараз у Польщі немає можливості взяти на себе постачання всього озброєння, яке потрібне Україні для перемоги. При цьому у росіян все ще залишаються на озброєнні тисячі танків і БМП з радянських часів.
"Ваша країна може бути рушійною силою та лобістом постачання військової техніки в Україну на міжнародній арені", — зазначив Зеленський, коментуючи роль Польщі у підтримці України.