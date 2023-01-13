Критика віцепрем’єра РФ є частиною інформаційної кампанії Кремля щодо підвищення іміджу Путіна, - ISW

Президент Росії Володимир Путін шукає "цапів-відбувайлів" через нездатність оборонно-промислової бази розв’язувати проблему нестачі обладнання та технологій для армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Путін публічно розкритикував віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова за невиконання держзамовлень підприємствами авіаційної промисловості на засіданні кабінету міністрів.

Глава Кремля заявив, що деякі підприємства ще не отримали держзамовлення на 2023 рік і не готуються збільшувати обсяги виробництва для потенційних замовлень.

Аналітики вважають, що інцидент, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підвищення іміджу Путіна як лідера воєнного часу.

Кремль міг би вирізати критику зі своєї офіційної стенограми, але вважав за краще оприлюднити різку відповідь Путіна, можливо, для того, щоб назвати інших чиновників у Кремлі винними за проблеми, зазначають експерти.

Путін також, ймовірно, намагається заспокоїти критику російських військових блогерів щодо нестачі сучасної техніки та нездатності Росії поставити перед своєю оборонно-промисловою базою завдання забезпечення військових потреб.

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