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Держдеп про бої за Соледар: Жодне тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся Путін

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Держдеп про бої за Соледар: Жодне тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся Путін
Запеклі бої за український Соледар, під час яких значних втрат зазнали російські військові, все ще тривають, і жодні тимчасові успіхи, здобуті Москвою на полі бою, не можуть змінити хід війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг представника Державного департаменту США Неда Прайса.

Прайс наголосив, що головною причиною, через яку битва за Соледар потрапила до заголовків найбільших світових ЗМІ, стали непідтверджені заяви представників Кремля про успішне просування, що здійснюється ціною величезних людських жертв серед російських військовослужбовців.

"Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупинці наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території", - наголосив Прайс.

У Держдепартаменті очікують, що битва продовжиться і що обидві сторони продовжуватимуть атакувати та зазнавати втрат.

"Але жодні додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Жодне тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    Да хватит уже звиздеть , давайте больше оружия, тяжёлого, танки , ракетные системы на 1000 км и дальше ,.. Время разговоров уже закончилось . Вообще , складывается впечатление, что сильная Украина, не нужна , Запад боится ,. Или как по другому объяснить, что до сих пор нет танков и современных БМП .
  • Яр Холодний
    Написав ще в 2014-му : Путін, вважаючи себе "крутим мачо", поліз Україні під спідницю А вона йому з розмаху вліпила "червоним черевичком" по яйцях І от він танцює від болю та злості, а зробить нічого не може І перед "крутими пацанами" соромно!"
  • Яр Холодний
    Кацап! Не "палися" так відкрито! Ти себе на одному слові свого коментаря "сдал как стеклотару"! На якому саме - зрозуміє лише українець А я тобі підказувать не буду - навішо мені пригожинському наймиту допомагать виправлять помилки? Щоб йому легше було брехать на "Цензорі"?
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