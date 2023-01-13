Окупанти на Донеччині намагаються приховати свою належність до російських військ, - Генштаб
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Відомо, що окупанти замовили цивільний спецодяг з логотипами "Роснефть" та "Электросталь" для особового складу одного зі своїх підрозділів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами "роснефть" та "електросталь" для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.