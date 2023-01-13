Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину
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Вночі окупанти випустили по Марганецькій громаді з десяток снарядів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не припиняються удари по Нікопольщині…
Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів.
Люди неушкоджені.
Наслідки обстрілу з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах ніч минула з тривогою, але без атак, і на цю хвилину спокійно.