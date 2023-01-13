Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину

Вночі окупанти випустили по Марганецькій громаді з десяток снарядів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не припиняються удари по Нікопольщині…

Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів.

Люди неушкоджені.

Наслідки обстрілу з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах ніч минула з тривогою, але без атак, і на цю хвилину спокійно.

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