Прем’єри Канади та Японії Трюдо і Кісіда домовилися сприяти співпраці G7 для допомоги Україні

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем’єр Канади Джастін Трюдо домовилися, що країни сприятимуть співпраці "Великої сімки" з метою підтримки України у війні з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News.

Прем'єр-міністри під час зустрічі також обговорили японські пріоритети під час головування у G7 та важливість подальшої координації у рамках G7 для підтримки заснованої на правилах міжнародної системи на тлі нових глобальних викликів.

Також дві країни-учасники "Великої сімки" мають намір підтримувати тісне співробітництво між членами G7 з метою засудження російської невиправданої та незаконної агресії проти України та захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Зазначається, що політики також поділилися занепокоєннями щодо ширшого глобального впливу російської військової агресії проти України з огляду на зростання цін на продовольство, пальне та добрива.

"Вони пообіцяли спільно працювати, зокрема разом із партнерами з G7, над знаходженням шляхів пом'якшення цього впливу, особливо на найбільш вразливих людей", - зазначили в офісі прем'єр-міністра Канади.

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