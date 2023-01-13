Прем’єри Канади та Японії Трюдо і Кісіда домовилися сприяти співпраці G7 для допомоги Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News.
Прем'єр-міністри під час зустрічі також обговорили японські пріоритети під час головування у G7 та важливість подальшої координації у рамках G7 для підтримки заснованої на правилах міжнародної системи на тлі нових глобальних викликів.
Також дві країни-учасники "Великої сімки" мають намір підтримувати тісне співробітництво між членами G7 з метою засудження російської невиправданої та незаконної агресії проти України та захисту суверенітету й територіальної цілісності України.
Зазначається, що політики також поділилися занепокоєннями щодо ширшого глобального впливу російської військової агресії проти України з огляду на зростання цін на продовольство, пальне та добрива.
"Вони пообіцяли спільно працювати, зокрема разом із партнерами з G7, над знаходженням шляхів пом'якшення цього впливу, особливо на найбільш вразливих людей", - зазначили в офісі прем'єр-міністра Канади.