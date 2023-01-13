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У США анонсували нові санкції проти Росії, що вдарять по її обороноздатності

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У США анонсували нові санкції проти Росії, що вдарять по її обороноздатності
Найближчими тижнями проти Росії будуть запроваджені нові санкції, які позначаться на обороноздатності та фінансових можливостях країни-агресора.

Про це заявив координатор Держдепартаменту із санкцій, посол Джеймс О'Брайєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Представник Держдепу поспілкувався у відеоформаті з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Посол Джеймс О'Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує приблизно 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом та групою Єрмака-Макфола. За його словами, зараз завершується робота з низки важливих напрямків, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

Що стосується визначення пріоритетних сфер, в яких насамперед запроваджуватимуться економічні обмеження, то, за словами радника Держдепартаменту, орієнтиром буде ефект від санкцій. Заявлено, що вони повинні вдарити по можливості Росії на полі бою і "зачепити" Москву у фінансовому плані.

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Топ коментарі

  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Що було б, якби і в 41-45-му замість ленд-лізу США вводили проти Гітлера санкції?...
  • KosAn30 JT26
    самая лучшая санкция єто 400 кг бк ракеты в завод,вон как хорошо ТУ санкционировали что аж хвосты поджали)
  • viktor 9e38a7be
    всього "зачепити у фiнансовому планi"?а чому вже не прийняти санкцii котрi ЗНИЩАТЬ кацаПстан,ну хоча б,в тому ж фiнансовому планi?
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