У США анонсували нові санкції проти Росії, що вдарять по її обороноздатності
Про це заявив координатор Держдепартаменту із санкцій, посол Джеймс О'Брайєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Представник Держдепу поспілкувався у відеоформаті з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Посол Джеймс О'Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує приблизно 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом та групою Єрмака-Макфола. За його словами, зараз завершується робота з низки важливих напрямків, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.
Що стосується визначення пріоритетних сфер, в яких насамперед запроваджуватимуться економічні обмеження, то, за словами радника Держдепартаменту, орієнтиром буде ефект від санкцій. Заявлено, що вони повинні вдарити по можливості Росії на полі бою і "зачепити" Москву у фінансовому плані.