У США анонсували нові санкції проти Росії, що вдарять по її обороноздатності

Найближчими тижнями проти Росії будуть запроваджені нові санкції, які позначаться на обороноздатності та фінансових можливостях країни-агресора.

Про це заявив координатор Держдепартаменту із санкцій, посол Джеймс О'Брайєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Представник Держдепу поспілкувався у відеоформаті з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Посол Джеймс О'Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує приблизно 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом та групою Єрмака-Макфола. За його словами, зараз завершується робота з низки важливих напрямків, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

Що стосується визначення пріоритетних сфер, в яких насамперед запроваджуватимуться економічні обмеження, то, за словами радника Держдепартаменту, орієнтиром буде ефект від санкцій. Заявлено, що вони повинні вдарити по можливості Росії на полі бою і "зачепити" Москву у фінансовому плані.

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