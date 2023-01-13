Минулої доби росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини, ще 2 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 12 січня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 12 січня стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Благодатному та Авдіївці.



Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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