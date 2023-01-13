Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 114 130 осіб (+740), 276 гелікоптерів, 3098 танків, 2086 артсистем, 6167 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 13 січня 2023 року становлять приблизно 114 130 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 3098 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6167 (+8) од,

артилерійських систем - 2086 (+4) од,

РСЗВ - 437 (+0) од,

засоби ППО - 218 (+0) од,

літаків - 286 (+1) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7) од,

спеціальна техніка - 184 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 113 390 осіб, 276 гелікоптерів, 3094 танки, 2082 артсистеми, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.