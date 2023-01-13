Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області, тим самим тероризуючи цивільне населення.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Білогір'я, Дорожнянка, Полтавка, Чарівне, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Ольгівське, Шевченко, Малинівка, Щербаки, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні