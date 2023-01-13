Російські загарбники обстріляли прикордоння Харківщини, - ОВА

Під ворожим вогнем опинилися прикордонні населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Російські військові за минулу добу обстріляли Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області

"У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості.

"У Дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов

За добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 69 вибухонебезпечних предметів.

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