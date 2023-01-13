Ніч у Соледарі була гарячою. ЗСУ намагаються втримати оборону, - Маляр

Українські захисники намагаються втримати оборону у Соледарі на Донеччині, тривають бої з окупантами.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу", - зазначила вона.

За словами Маляр, українські захисники відважно намагаються втримати оборону.



"Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає". - підсумувала вона.

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