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Ніч у Соледарі була гарячою. ЗСУ намагаються втримати оборону, - Маляр

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Ніч у Соледарі була гарячою. ЗСУ намагаються втримати оборону, - Маляр
Українські захисники намагаються втримати оборону у Соледарі на Донеччині, тривають бої з окупантами.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу", - зазначила вона.

За словами Маляр, українські захисники відважно намагаються втримати оборону.

"Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає". - підсумувала вона.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    отож бо не було ні лиманського котла ще раніше восені ні херсонського всім боездатним оркам дали відійти з правого берега тепер вони кошмарять
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ми всі зараз намагаємось. Хтось у фронтових містах намагається вижити, хтось намагається дставити туди гуманітаний вантаж. Наші військові намагаються взяти Кремінну. Україна намагається звільнити мвої території. Чи означає це, що ніхто не досягне успіху? Ні! Бо коли ти робиш все, що повинен, то успіх прицде обов'язково. І намагання - це власне і є зусилля. "Роьи, що повинен - і будь, що буде" - слова, які приписубть Марку Аврелію і які стали девізом хрестоносців Ордену Храму (тамплієрам). Один був найуспішнігим римським імператором, ірші були найуспішнішими середньовічними лицарями. Чому? Тому, що пикладали зусилля, тобто намагалися бути успішними. Гірше, навіть катастрофічно було б почути "ми не намагаємося...., бо це безуспішно."
  • 5 копійок
    Намагаються... Тривожний дзвіночок.
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