Ніч у Соледарі була гарячою. ЗСУ намагаються втримати оборону, - Маляр
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Українські захисники намагаються втримати оборону у Соледарі на Донеччині, тривають бої з окупантами.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу", - зазначила вона.
За словами Маляр, українські захисники відважно намагаються втримати оборону.
"Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає". - підсумувала вона.