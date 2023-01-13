Екскомандувач НАТО Ставрідіс закликав надати Україні винищувачі МіГ-29 і F-16

Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що Захід має надати Україні бойові літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я вважаю, що Україні потрібні бойові літаки", - сказав Ставрідіс.

Зокрема, він виступає за надання Києву польських винищувачів МіГ-29 та американських F-16.

За словами Ставрідіса, МіГ-29 можна поставити напряму, і українці знають, як ними керувати. Щодо другого типу літаків, то ця схема займе більше часу, але українські пілоти доволі швидко могли б навчитися керувати F-16: "Це відносно простий літак, який легко освоїти".

Адмірал США також назвав постачання західних танків в Україну "критично важливим". Цей вид озброєння українських військ є важливим для наземного бою, незалежно від того, з якої країни НАТО прибули танки.

Тим не менш, за його словами, російські нападники більш успішні "в небі", ніж на землі. Саме тому Україна повинна і надалі отримувати підтримку в захисті свого повітряного простору.

"Це означає, наприклад, батареї Patriot, які поставляються Сполученими Штатами, а потім, можливо, і Німеччиною", - сказав Ставрідіс.

Водночас, колишній командувач поділяє оцінку начальника Генерального штабу США Марка Міллі щодо перебігу війни. "Питання Криму, зокрема, буде дуже складним", - сказав Ставрідіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Зеленським обговорили відправку в Україну літаків МіГ-29, - глава МЗС Словаччини Качер