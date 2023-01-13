Росіяни розпочали чергову хвилю мобілізації в окупованому Алчевську, - ОВА

Російські загарбники проводять чергову хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Луганської ОВА.

"Для поповнення втрат в живій силі росіяни не припиняють мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованій території. Так, в Алчевську відзначено початок чергової хвилі призову, починаючи з 9 січня", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в обладміністрації, окупанти вдаються до різного типу провокацій.

"Неподалік Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ рф українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитація ЗСУ", - зазначили там.

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