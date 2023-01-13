Генштаб РФ скасував рішення про відстрочку від мобілізації для чоловіків із трьома дітьми, - депутат Держдуми
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Відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків із трьома дітьми скасовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пиш пише незалежне російське видання Astra.
За словами депутата держдуми РФ Ніни Останіної, інформацію вона отримала від члена РПЛ (Ради з прав людини. - Ред.) Ірини Кіркори.
"На жаль, Ірина Валеріївна підтвердила ваші побоювання, дорогі мої друзі-підписники, про відміну пункту Директиви Генштабу від 4.10.2022р. про відстрочки під час проведення часткової мобілізації батьків багатодітних сімей із трьома дітьми. Відповідний документ, за словами І.В. Кіркори, був направлений у військкомати наприкінці грудня минулого року за підписом тепер уже колишнього Начальника Генштабу В. Герасимова та знайшов підтвердження у її розмові з представником Генштабу", - сказала російська парламентарка.