Росіяни 49 разів обстріляли Херсонщину, загинула 1 особа, 2 цивільних дістали поранення, - ОВА
2840
Російські загарбники атакували Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. ... Херсон росіяни обстріляли 7 разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.