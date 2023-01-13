Росіяни 49 разів обстріляли Херсонщину, загинула 1 особа, 2 цивільних дістали поранення, - ОВА

Російські загарбники атакували Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. ... Херсон росіяни обстріляли 7 разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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