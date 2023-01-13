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Росія планує створити двомільйонну армію, - ГУР МО

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Росія планує створити двомільйонну армію, - ГУР МО
За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Під час першої хвилі мобілізації до зс рф було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють в зону ведення бойових дій в Україні. Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, у Росії готуються до чергової хвилі мобілізації, на законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

"За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", - додали в Головному управлінні розвідки.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • YuWolfus Without-any-boss sheep
    Розвідка, може, й ні, але хто за два дні до широкомасштабного нападу кликав на шашлики? Ну, хай уже дрімучого артиста вибрали у фюрери, але навіщо різних тупорилих типу брагарів, безуглих та пройдисвітів типу єрмачків, арахамій та трухіних обирали? Хотіли, щоб зробили разом? Вони й зробили, що тепер стільки жертв, біженців та окупованих фашистською Московською Ордою територій!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Московія, яка у 1721 році вкрала назву і історію Руси(Русинів) назвавши себе росією може хоч 6 мільйонів назбирати у своє стадо, яке ваони називають армією, просто буде гучніше втікати. А Україною ботоксне что бажало заволодіти для нападу нашою армією на Європу, бо українські військові це сила. Не вийшло і ніколи більше у кацапів цього не вийде, бо наше військо нашою зброєю і зброєю НАТО їх просто знищить. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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